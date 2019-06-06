صور.. فعاليات ساحات قصر الحكم تنطلق بالجمهور ذكريات العيد زمان

المواطن - الرياض

اختتمت مساء اليوم الخميس فعاليات الاحتفال الرسمي لمدينة الرياض بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ التي نظمتها هيئة تطوير مدينة الرياض بساحات منطقة قصر الحكم ضمن فعاليات موسم العيد، خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد، وذلك وسط إقبال كبير من سكان مدينة الرياض وزُوارها.

ولاقت فعاليات العيد بساحات قصر الحكم تفاعلاً ملحوظاً من الزوار، حيث شهد برنامج احتفال العيد بمنطقة قصر الحكم لهذا العام باقة مميزة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والتثقيفية والتاريخية المناسبة لكافة أفراد الأسرة.

وحظيت الفعاليات التي تُعيد ذكريات العيد زمان، وترسخ للموروث الشعبي القديم حضوراً وتفاعلاً ملحوظاً ومنها فعالية “عيد منّول” أحد الفعاليات التي تأخذ زوار العيد لاسترجاع وإحياء ذكريات العيد في زمن الطفولة والصبا وفي زمن الأجداد في مدينة الرياض، والبساطة والفرحة التي تملأ الزمان والمكان آنذاك بقدوم العيد، وأيضاً فعالية “الحوامة” تلك الأهزوجة الشعبية القديمة التي كان يرددها الأطفال للحصول على هدية العيد، وفعالية “منصات الحناء” التي تؤصل هذا الإرث لدى الأجيال من خلال النقش بالحناء، وفعالية “الحراج” التي تنقل مراسم الحراج الواقعي في سوق الزل إلى منطقة الاحتفالات، وغيرها من الفعاليات المبتكرة والمميزة كفعالية “أوبريت البنات” التي أقيمت على المسرح الرئيسي بميدان العدل ولاقت استحسان الزوار.

وكعادته كل عام، سلب شارع الثميري (جادة الثميري) الأضواء إليه بما تضمنه من فعاليات ترفيهية شيقة وأجواء كرنفالية ومحطات مرح وعروض حية وعربات المطاعم والمقاهي المتنقلة.

وفي ساحة المصمك اختتمت الفعاليات الموجهة للطفل والمسابقات والأنشطة الترفيهية التي لاقت استحسان الحضور وتفاعلهم معها.