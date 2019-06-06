صور.. فعاليات عيدكم شمالي تستقطب 20 ألف من سكان عرعر

المواطن - عرعر

شهدت فعاليات اليوم الثاني لمهرجان “عيدكم شمالي”، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع أمانة منطقة الحدود الشمالية حضوراً تجاوز 20 ألف زائر.

ويحتوي المهرجان على عدد من الأركان منها ركن المسرح، وركن الأسر المنتجة، وركن الفعاليات والعروض المسرحية ضمن برامج الهيئة العامة للترفيه التي تنظمها في المنطقة بحسب عبدالله الشيحي أحد زوار الفعاليات، فإن برامج هيئة الترفيه في عيد الفطر المبارك دفعته والكثير ممن يعرف من الأصدقاء والأقارب إلى عدم السفر للخارج أيام العيد كما كان معتادًا حيث إن هذه الفعاليات تحمل العديد من الفقرات الترفيهية المتنوعة والعروض المسرحية التي استطاعت كسر جمود العيد وبث حالة من الحراك المحاط بالفرح والبهجة والترفيه الممتع والشيق.

وقال الشيحي إن هذه الفعاليات ساهمت وبشكل كبير في زيادة فرص العمل وتنمية ثقافة التطوع والعمل الجماعي لدى الشباب وإبراز المواهب الشبابية المتنوعة.

من جانبه قال سالم العيري إنه يحرص وبشكل دائم للسفر إلى خارج السعودية لقضاء فترة العيد بسبب قلة الفعاليات والبرامج الخاصة بالأسر في العيد، ولكنه في هذه المرة قرر قضاء العيد في عرعر بسبب كثرة الفعاليات والبرامج النوعية المتميزة التي تقام في المنطقة لأول مرة وما تحتوي من التميز في تنظيم وتنوع الفعاليات التي تخدم جميع الفئات فتجد جناح الأسر المنتجة وتجد حضانة الأطفال وكذلك جناح الفن التشكيلي والرسم فضلًا عن الفرق الأجنبية الكثيرة من عدة دول المتواجدة في عرعر لتقديم عروض متنوعة ومشوقة لاقت استحسانًا وإعجابًا.

وأوضح العيري أنه يحرص وبشكل مستمر على الحضور مع أسرته بشكل يومي من وقت مبكر حتى نهاية المهرجان الذي تميزت فعالياته بكثرتها وتنوعها وتعدد المشاركين فيها.

يُذكر أن هذا المهرجان هو الثاني الذي يقام في منطقة الحدود الشمالية خلال ستة أشهر بعد مهرجان الربيع ” مهرجان البنفسج ” الذي شهد إقبالا كبيراً من دول الخليج العربي واستمر لمدة شهرين.