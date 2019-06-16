صور.. مقبرة أم الخبر بجازان تتحول إلى مرعي للمواشي

المواطن - علي شيبان - جازان

شكا أهالي قرية أم الخبر التابعة لمحافظة صبيا بجازان من عدم وجود سور لمقبرة القرية يحميها من عابري السبيل والمواشي؛ ما أدى إلى كشف رفات الأموات، وأيضاً من أجل حفظ كرامة الموتى.

وتحدث علي حمدي لـ”المواطن“، قائلاً: إننا أهالي القرية نعاني من عدم تسوير المقبرة، حيث تحولت إلى مرمى للنفايات والحيوانات النافقة، وذات رائحة كريهة، ولا توجد علامة تمنع أصحاب الماشية من السير فيها أوقات الرعي، وحاولنا بناء سور غير مسلح عليها ولكن لعدم قدرتنا المادية لم نستطع.

من جهة أخرى أضاف حسين الأغبر قائلاً: إن هذه المقبرة تشكو الإهمال وقد ترُكت بدون سور يحمي حرمة الموتى ويحافظ على القبور، وبسبب زحف الرمال كشفت رفات بعض القبور القديمة حتى أصبحت ظاهرة على سطح المدافن، مشيراً إلى أن المقبرة مهملة ومنسية منذ زمن طويل.

فيما بيَّن يحيى السلامي قائلاً “تزداد مشكلتنا في هذه المقبرة في موسم الأمطار الغزيرة حيث تنجرف السيول إلى داخل المقبرة، بل إن أغلب المياه تتسبب في فجوة في بعض القبور وأيضاً تكون مرتعاً للمواشي؛ ما يؤدي إلى الدهس على بعض القبور بل أصبحت طريقاً لعابري السبيل.

وناشد أهالي قرية أم الخبر عبر”المواطن” من الجهات المعنية بسرعة الاهتمام بهذا الشأن وسرعة تسوير مقبرتهم ووضع حل عاجل حفاظاً على حرمة الموتى.