صور.. نجم WWE بالزي السعودي.. وسترومان في جولة تفقدية بجدة

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير عرض WWE Super ShowDown المُقرر إقامته، مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وتوافد نجوم WWE إلى جدة بالأمس وسط تغطية إعلامية كبيرة، وجذب المصارع موجو الأنظار إليه، حيث حرص على حضور المؤتمر الصحافي بالزي السعودي، والتقط العديد من الصور التذكارية به.

وقام نجم WWE موجو بنشر صوره بالزي السعودي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأكد أنه قضى وقتًا رائعًا في جدة، ووجه رسالة للجماهير بأنهم سيشعرون بالإثارة في العرض المرتقب، وسيكون يومًا مميزًا.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، صورًا لنجم WWE برون سترومان خلال زيارته لكورنيش جدة، مشيرة إلى أنه التقط العديد من الصور التذكارية مع الجماهير.

وسبق أن شارك برون سترومان في عرض أعظم رويال رامبل الذي أُقيم العام الماضي على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ونجح في الفوز باللقب.

ويشهد عرض Super ShowDown العديد من المواجهات القوية، سومنها: جولدبيرغ ضد أندرتيكر، تريبل إتش أمام راندي أورتن، ومواجهة على لقب الإنتركونتننتال بين “ذا ديمون” فين بالور ضد أندرادي.

وسيكون هناك نزال باتل رويال الذي يضم 50 نجمًا، ونزال على لقب اليونفيرسال بين سيث رولينز وبارون كوربن، بالإضافة إلى نزال على لقب WWE بين كوفي كينجستون ودولف زيجلر.

ومن المُقرر أن يواجه برون سترومان النجم بوبي لاشلي في عرض WWE Super ShowDown، كما سيلعب شين ماكمان ضد رومان رينز، ولارس سوليفان ضد لوتشا هاوس بارتي.