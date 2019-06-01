صور.. 14 إصابة في حريق مروع بحائل

المواطن - مكة المكرمة

باشرت فرق الدفاع المدني في حائل صباح اليوم، حريقًا اندلع في منزل بقرية الصبيحية، شمال غرب مدينة حائل.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي أن فرق الإطفاء كافحت صباح اليوم السبت (27 رمضان) حريقًا اندلع بمنزل بقرية الصبيحية شمال غرب مدينة حائل.

وأضاف نتج عن الحادث تأثر 14 حالة من قاطني المنزل بنواتج الاحتراق نقلت للمستشفى ومعظمها إصابات طفيفة غادرت المستشفى .

وتابع الحربي أنه من المرجع أن يكون سببه تماس كهربائي بتمديدات سقف المنزل.

وتابع “يتمنى الدفاع المدني للمصابين عاجل الشفاء فإنه يؤكد على أهمية تحقيق السلامة في المنزل وإزالة مسببات الخطر مع التنويه إلى أن كواشف الدخان فعالة بإذن الله في التقليل من آثار مثل هذه الحوادث.. حفظ الله الجميع من كل سوء”.