طاقم تحكيم سعودي يُدير مباراة أوراوا وأولسان الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تكليف طاقم تحكيم دولي سعودي لقيادة مباراة أوراوا الياباني وأولسان الكوري الجنوبي ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وأشار الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن حكم الساحة تركي الخضير سيُدير مباراة أوراوا وأولسان الآسيوية، وسيكون محمد العبكري مساعداً أول، وخلف زيد مساعداً ثانياً.

ويسعى أوراوا الياباني وأولسان الكوري الجنوبي لتحقيق الفوز، أملًا في انتزاع بطاقة التأهل إلى منافسات الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، والمنافسة على اللقب القاري.