طالبت زوجها بتنظيف المنزل فاستدعى لها الشرطة

المواطن - متابعة

ألقت الشرطة بمقاطعة شمال يوركشاير الإنجليزية القبض على سيدة وحبستها لمدة 17 ساعة، بعد أن طلبت من زوجها مساعدتها في الأعمال المنزلية.

وبحسب مصادر صحفية بريطانية، فقد فوجئت فاليري ساندرز البالغة من العمر 58 عاماً، بوصول 4 ضباط وسيارتين تابعتين للشرطة لإلقاء القبض عليها، وذلك بعد أن اتهمها زوجها لاعب كمال الأجسام بـ التحكم في سلوكه.

وقال الزوج، البالغ من العمر 58 عاماً أيضاً، أنها طلبت منه تنظيف المنزل بالمكنسة الكهربائية، وممارسة التمارين الرياضية بشكل أقل، وكذلك التوقف عن التسوق من بعض المتاجر الكبيرة، التي اعتاد على شراء المواد الغذائية منها.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أشار الزوج إلى أنها كانت ترفض دائماً تناول الطعام الذي يقوم بإعداده، وأنه أصيب بالاكتئاب بسبب تصرفاتها، وأخبرها أنه يريد قتل نفسه، فما كان منها إلا أن ضحكت وطلبت منه «الذهاب والقيام بذلك»، وهو الأمر الذي نفته ساندرز.

وبعد حبسها لمدة 17 ساعة، تم قبول التماس قدمته ساندرز تُؤكد فيه أنها لم ترتكب أي جرم، إلا أن محكمة «تيسايد كراون» البريطانية أصدرت أمراً تقييدياً مدته سنتان بحقها.

ووصفت ساندرز ما حدث لها بـ«الأمر الشنيع»، مشيرة إلى أنها «عوملت كمجرمة» لأنها طلبت من زوجها «القيام بواجبه في المنزل».