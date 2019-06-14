طبيب منتخب المغرب: حمد الله طلب الرحيل لهذا السبب

المواطن - محمد سمعه

وضح عبدالرزاق هيفتي، طبيب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، أسباب رحيل اللاعب عبدالرزاق حمد الله عن منتخب أسود الأطلس في الفترة الأخيرة.

وقال عبدالرزاق هيفتي في تصريحات صحفية: حمد الله أبلغني في وقت سابق بعدم شعوره بالارتياح داخل معسكر المغرب، وأنه سيكون غير قادر على تقديم الإضافة للمنتخب المغربي في أمم إفريقيا 2019.

سبب الابتعاد:

وأضاف هيفتي: كان يجب على عبدالرزاق حمد الله أن يأتي لتوقيع الكشف الطبي عليه داخل معسكر المنتخب، لكنه تخلف عن الحضور مفضلًا الابتعاد والصمت خلال الوقت الحالي.

وذكر الاتحاد المغربي لكرة القدم أن استبعاد عبدالرزاق حمد الله من المنتخب جاء بسبب تعرضه للإصابة في الظهر، لكن تقارير صحفية مغربية أشارت إلى أن حمد الله رفض الاستمرار في المعسكر؛ لشعوره بأنه غير مرُحب به بين زملائه في المنتخب.

ونشر اللاعب فيصل فجر، لاعب المنتخب المغربي، فيديو له وهو يغني بسعادة عقب استبعاد زميله عبدالرزاق حمد الله من معسكر منتخب أسود الأطلس قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.

وقام فيصل فجر بنشر فيديو له وهو يغني أغنية BYE BYE في إشارة منه إلى استفزاز حمد الله، وذلك بعدما تسبب الخلاف بين الثنائي في مغادرة حمد الله لمعسكر المنتخب المغربي واستبعاده من البطولة بشكل نهائي.

وعلى الفور اتجهت جماهير نادي النصر للدفاع عن مهاجم فريقها والذي تألق وأحرز 34 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.

واتجه النصراويون لمهاجمة اللاعب فيصل فجر بعدما رفض إعطاء الكرة لـ حمد الله ليُسدد ركلة الجزاء في مباراة المغرب وجامبيا الودية، والتي انتهت بفوز جامبيا بهدف.