طريقة تحضير صينية الجبنة الحلوة على الطريقة السعودية باحترافية

المواطن - الرياض

نقدم لكم اليوم 27 رمضان طريقة تحضير صينية الجبنة الحلوة على الطريقة السعودية، والتي يعشقها الكبير والصغير.

وتتميز صينية الجبنة الحلوة بقيمتها الغذائية العالية، كما أنها من الأطباق الخفيفة على المعدة في أيام رمضان.

المكونات:

1و½ كوب أو 300 غرام من الجبنة البيضاء البلدية٬ الخالية من الملح والمبشورة

¾ كوب أو 150 غراماً من الزبدة غير المملحة٬ المذوّبة

بيضة

½ كوب أو 50 غراماً من حليب مجفف كامل الدسم نيدو

1 علبة أو 170 غراماً من قشطة نستله

رشة من الملح

رشة من السكر

1 كوب أو 140 غراماً من الدقيق العادي

½ ملعقة طعام من البيكينغ باودر

1 كوب أو 250 مل من قطر السكر

طريقة التحضير

تُخلط الجبنة المبشورة في وعاء كبير مع الزبدة المذوّبة والبيضة.

يُضاف حليب نيدو مع قشطة نستله والملح والسكر وتُخلط المكوّنات جيداً بعضها مع بعض.

يُخلط الدقيق العادي مع البيكينغ باودر ثم يُنخل فوق المزيج ويُمزج معه جيداً.

يُوزّع المزيج في صينية مستديرة الشكل 25 سم مدهونة بالزبدة ويُخبز في فرن محمّى على حرارة 160 درجة مئوية لمدّة تتراوح بين 35 و40 دقيقة أو حتّى ينضج.

يتمّ إخراج الجبنة من الفرن ويُسكب القطر بشكل متجانس فوقها ثم تُقدّم.