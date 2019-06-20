طريق غليلة الباحة متوقف منذ ٣٠ عاماً والشركة المنفذة هربت من الموقع

المواطن - محمد المقصّي - الباحة :

يخدم طريق غليلة أكثر من ١٧ قرية، ولكن هذا الطريق الخدمي متوقف منذ حوالي ٣٠ عاماً، ولم ينفذ من قبل الشركة المستلمة لهذا المشروع.

وتحدث لـ” المواطن” علي بن عبدالله المطوع عن هذه المشكلة التي تؤرق الأهالي بالقول: لا زلنا ننتظر الوعود بإنهاء هذه المعاناة المستمرة، فعند هطول الأمطار وجريان الأودية تتعطل الحياة بشكل كامل لأهالي هذه القرى، فلا مريض نستطيع نقله، ولا أبناء نستطيع توصيلهم لمدارسهم، وأيضاً الموظفون يُحرمون من عملهم ودوامهم، فتصبح قرى غليلة معزولة تماماً عند هطول الأمطار، عطفاً على العزلة داخل القرية.

وأردف: في عام ١٤٣٥هـ تم تسليم المشروع من قِبل الشركة المنفذة وقامت بإغلاق طريق الجبل الذي تم فتحه بواسطة الأهالي وكان يحمي من السيول، ثم قامت الشركة بهدم المنازل وجرف بعض المزارع ولم يستأنف العمل حتى الآن.

وناشد الأهالي عبر “المواطن” الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة التدخل والنظر في معاناتهم بعين الرحمة والإنسانية.