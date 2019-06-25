طفلة تقتل والدتها برصاصة طائشة في الرأس

المواطن - متابعة

لقيت سيدة مصرية مصرعها على يد طفلتها أثناء عبثها بسلاح غير مرخص، حيث خرجت طلقة طائشة فأصابت والدتها بالرأس وأردتها قتيلة في محافظة أسيوط جنوب مصر.

وفي التفاصيل تلقى العميد حمدي هاشم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطاراً يفيد ورود بلاغ، بوجود جثة لسيدة داخل المنزل بدائرة المركز.

بالانتقال والإسعاف تبين مصرع ” كريستين . م . ح”، نتيجة طلق ناري بالرأس، بالانتقال تبين صحة البلاغ، ودلت التحريات الأولية قيام طفلة المجني عليها بالعبث بسلاح ناري غير مرخص “مسدس 9 مل”، مما تسبب في خروج رصاصة أصابت والدتها بالرأس فأردتها قتيلة.

تم نقل الجثة إلى مستشفى أسيوط الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، وتم ضبط السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة.