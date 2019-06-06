طقس الجمعة.. سحب رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

طقس الجمعة.. سحب رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

2019/06/06
الساعة 7:59 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الجمعة) استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على نجران والأجزاء الجنوبية للرياض، والأجزاء الجنوبية من المرتفعات الغربية.

وأوضحت الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة يمتدّ تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، في حين يبقى الطقس شديد الحرارة غرب وشرق المملكة.

أما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر فأوضح التقرير أنها غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية جنوبية بسرعة 10-32 كلم/ساعة.



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