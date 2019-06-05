طقس تبوك غير مستقر حتى هذا الموعد

طقس تبوك غير مستقر حتى هذا الموعد

2019/06/05
الساعة 6:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة تبوك.
وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظات البدع وحقل، مفيدةً أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة 11:30 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه – لا سمح الله -، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.



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