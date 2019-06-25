طقس شديد الحرارة غدًا والأرصاد تعلن التفاصيل

طقس شديد الحرارة غدًا والأرصاد تعلن التفاصيل

2019/06/25
الساعة 9:23 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1680
0
طباعة
المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

وتوقعت الأرصاد أن يكون طقس يوم غد حارًّا إلى شديد الحرارة، يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على المنطقة الشرقية، كما يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض، والقصيم، والحدود الشمالية، وأيضًا على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وتابعت الأرصاد أن السماء ستكون يوم غد غائمة جزئيًّا، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان، والباحة وعسير، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :