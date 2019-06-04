طولها 76 سم .. أمريكي لم يقص لحيته منذ 2014

المواطن - متابعة

دخل أمريكي لم يقصّ لحيته منذ 2014 في مسابقات عديدة للفوز بلقب صاحب أطول لحية بعد أن وصلت لحيته إلى 76 سم لكن لم يُحالفه الحظ بعد.

وبدأ خبير التكنولوجيا الأمريكي، لانس ووتون (32 عامًا) والذي يقطن في ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة، العناية بشعر لحيته في يونيو من عام 2014، ومنذ ذلك الحين لم يقصّها أو يشذبها على الإطلاق.

ونمت لحية ووتون بطريقة سريعة أثارة دهشت الكثيرين، إذ كان يُغذيها بمنتجات تساعد الشعر على النمو وعدم التقصف، وكان يساعده في ذلك صديق يعمل حلاقًا.

وكان الحلاق ينصح ووتون بتجريب بعض المنتجات للمحافظة على شعر لحيته، وبالفعل كان ووتون يعمل بالوصية، وكانت النتائج مذهلة، رغم أنه لم يكن يعلم هذه المنتجات ولم يستخدمها من قبل.

وبدأت صيت ووتون في الذيوع عندما شارك لأول مرة في مسابقة للحى الطويلة، إذ مكنته المسابقة من التعرف على مجتمع صغير من أصحاب اللحى الطويلة.