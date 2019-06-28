طيران ناس يوقع اتفاقية مع مصر للطيران لإضافة وجهات أوروبية وإفريقية جديدة

المواطن - الرياض

وقع طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، اتفاقية نقل جوي متعددة الأطراف مع شركة الطيران الوطنية المصرية “مصر للطيران”.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم مجموعة واسعة ومتنوعة من خيارات السفر لعملاء طيران ناس ومصر للطيران، حيث سيتمكن المسافرون على متن رحلات طيران ناس من زيارة العديد من الوجهات الجديدة في أوروبا وإفريقيا من خلال الرحلات التي تشغلها مصر للطيران عبر مطار القاهرة الدولي.

ويمكن لضيوف طيران ناس زيارة كل من أسمرة، أثينا، باريس، عنتيبي وروما ولارنكا والدار البيضاء وتونس ونجامينا والجزائر.

وفي المقابل سيتمكن ركاب مصر للطيران من الوصول إلى العديد من الوجهات الداخلية التي يشغلها طيران ناس داخل المملكة، وبموجب هذه الاتفاقية تم فتح هذه الرحلات الجوية للحجز، حيث يمكن للضيوف المسافرين حجز رحلاتهم عبر موقع طيران ناس هنا أو عبر التطبيق الجوال.

وتعتبر هذه الشراكة ميزة فريدة تدعم إستراتيجية طيران ناس التطويرية والتوسعية وتعزز وجوده الإقليمي والدولي؛ كونها تعمل على توفير حلول سفر متعددة وتلبي احتياجات المسافرين للوصول إلى وجهات جديدة.

ويهدف طيران ناس إلى تحسين جودة خدماته بشكل مستمر وتلبية احتياجات عدد أكبر من العملاء من خلال توسيع نطاقه الإقليمي والدولي.

وتعد هذه الاتفاقية الأحدث من سلسلة الشراكات الإستراتيجية التي عقدها طيران ناس مؤخرًا، منها اتفاقية الرمز المشترك مع شركة “بيجاسوس” وشركة الطيران الإماراتية “الاتحاد للطيران”.