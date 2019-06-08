ظاهرة فلكية مثيرة يوم الاثنين يمكن رصدها

المواطن - متابعة

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، أن يوم الاثنين المقبل سيشهد ظاهرة فلكية مثيرة لكوكب المشترى، حيث يمكن رصده ومشاهدته وتصويره.

وقال الجروان: إن كوكب المشترى النير سيكون في موضع التقابل Opposition بالنسبة إلى الشمس أي أن الأرض بين الشمس والكوكب، وبالتالي يظهر من الجهة الشرقية مع غروب الشمس ويغيب في الجهة الغربية مع طلوع الشمس، ويظل فوق الأفق طيلة الليل.

وتابع أن المشترى سيكون في أقرب مسافة له إلى ‎الأرض أي على بعد يقارب 643 مليون كيلو متر، وستكون المسافة بين الأرض والمشترى في هذا اليوم هي الأصغر في 2019، بحسب ما ذكرت مواقع إماراتية.

وأضاف الجروان أن المشترى سيصبح ثالث ألمع كائن سماوي مشرق في سماء الليل بعد القمر والزهرة، ويكون وجهه المقابل للأرض مضاءً بالكامل من ضوء ‎الشمس، وهي أفضل فرصة لرصده ومشاهدته وتصويره، حيث سيكون أكثر إشراقًا ولمعانًا ويصل لمعانه إلى- 2.6 mg.