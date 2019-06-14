عائض القرني: طريقان أمام الإنسان البصير العاقل وعليه الاختيار بينهما

عائض القرني: طريقان أمام الإنسان البصير العاقل وعليه الاختيار بينهما

2019/06/14
الساعة 9:12 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد الشيخ الدكتور عائض القرني أن الإنسان السميع البصير العاقل أمامه طريقان، وعليه الاختيار بينهما.

وقال القرني: طريق {فمن اتَّبَعَ هُدَايَ} وله على الله {فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى}، أو طريق {وَمَنْ أَعْرَضَ عن ذِكْرِي} وله عند الله {فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يوم القيامة أَعْمَى}، وضح السبيل، وبان الدليل، فاختر ما شئت.

وتابع الشيخ القرني: اغسلوا بالصلاة والسلام على النبي ﷺ ذنوبكم، وأذهبوا بها همومكم، وأزيحوا بها غمومكم، واشرحوا بها صدوركم، عطّروا بها الأنفاس، وطيّبوا بها الأفواه، ونوّروا بها المجالس.



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