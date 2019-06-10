عائض القرني: هذه أركان السعادة الأربعة

عائض القرني: هذه أركان السعادة الأربعة

2019/06/10
الساعة 11:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد الشيخ الدكتور عائض القرني أن أركان السعادة الأربعة يجدها المسلم في قوله تعالى في آخر سورة البقرة: {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}.

وقال عائض القرني: إن أركان السعادة الأربعة هي: “علو القدر، الستر، الأجر، النصر”، داعيًا الله تعالى بقوله: اللهم أسعدنا وجميع المُسلمين والمُسلمات.

وتابع: إذا اقتطعت من وقتك الثمين وقتًا للصلاة، بارك الله في وقتك، وفي عمرك، وفي رزقك، وفي أسرتك، وحفظك وتولاك، وأسعدك وأرضاك، وسددك وهداك، وأعانك ورعاك.



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