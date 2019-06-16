عائض القرني يوجه رسالة لطلبة العلم العباقرة المبدعين

المواطن - الرياض

وجه الشيخ الدكتور عائض القرني، رسالة إلى من وصفهم بـ”الأذكياء اللامعين، والعباقرة المبدعين” من طلبة العلم.

وقال القرني: إذا أردتم اللياقة الذهنية، والدورة التدريبية في حل عويص المسائل، والغوص على المعاني، فعليكم بكتاب (درء تعارض العقل والنقل) لشيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال أحد العلماء عنه: (ما طرق العالم مثله).

وأضاف في سياق آخر: لا تحزن إذا عثرت فإن الله يريد أن يجبرك بلطفه، ويتداركك برحمته، ويقيمك في حال أفضل، ولولا هذا الابتلاء ما حصل الجبر واللطف، ورُب عثرة عثرتها كانت سببًا في نجاحك وتفوقك، فلا تيأس من روح الله.