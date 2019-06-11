عاطل منذ شهور فهل يمكنه التسجيل في حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

تساءل مواطن بشأن إمكانية التسجيل للحصول على دعم برنامج حساب المواطن، خاصةً وأنه عاطل منذ 8 أشهر تقريبًا، فهل سيؤثر ذلك على استحقاقه للدعم؟

ورد حساب المواطن بالتأكيد أنه يمكنه التسجيل، حيث لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية ولا نوع الوظيفة، وفي حال انطبقت عليه الشروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم له.

ويعتمد حساب المواطن على بيانات الدخل التي يقدمها الأفراد لكنه يطابقها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية، ويُصرف الدعم في حساب المواطن حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وكان برنامج حساب المواطن أودع أمس الاثنين، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة لشهر يونيو من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 9.2 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطيًا عددهم حاجز الـ12.4 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 45 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ19 دفعة أكثر من 342 مليون ريال.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين من الدعم في العاشر من شهر يوليو المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.