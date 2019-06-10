عبدالرحمن بن مساعد: هذا سبب ضياع الدوري من الهلال

المواطن - محمد سمعه

كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السابق عن أسباب ضياع لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي من أيدي نادي الهلال.

وتحدّث عبدالرحمن بن مساعد قائلًا: الهلال هو مَن أضاع لقب الدوري من بين أيديه، تعادل مع الوحدة وأُحُد وخسر من الحزم على أرضه، الفريق أهدر ثمانية نقاط، وهذا بالطبع كان له الأثر الكبير في فقدان الهلال للقب الدوري.

وأضاف عبدالرحمن بن مساعد: إقالة المدرب جورجي جيسوس وتعيين الكرواتي زوران ماميتش كان خطأ قاتلًا، جعل نادي الهلال يدفع الكثير رغم أنني توقعت أن يكون زوران البديل الأفضل لجيسوس.

وتابع عبدالرحمن بن مساعد: الهلال دائمًا يتعرض لضغوطات تحكيمية وغيرها، والهلال حصد بطولات كثيرة لذلك لا يجب أن نُفكر كجماهير للهلال في أمور أخرى.

وكان نادي الهلال أنهى الدوري موسم 2018-2019 في المركز الثاني برصيد 69 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي النصر بطل المسابقة.

وتقدم الأمير محمد بن فيصل باستقالته من رئاسة نادي الهلال في شهر أبريل الماضي بعد الخسارة من نادي التعاون بثنائية دون رد يوم 29 أبريل الماضي.