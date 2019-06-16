عبدالرزاق حمد الله: لقد تأجل حلم تمثيل وطني

المواطن - مروة نبيل

تمنى نجم نادي النصر عبدالرزاق حمد الله العودة لتمثيل المنتخب المغربي الأول لكرة القدم مرة أخرى، مؤكدًا أن هذا الحلم لم يضِعْ.

ونشر حمد الله صورة له وهو يحمل العلم المغربي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، وعلق عليها قائلًا: “لقد تأجل الحلم، حلم تمثيل وطني في كأس إفريقيا ولكن لم يضع! بالتوفيق لمنتخبنا الوطني وشكرًا لمساندة الجمهور أحبكم كثيرًا”.

وكان عبدالرزاق حمد الله قد غادر، يوم الخميس الماضي، معسكر المغرب غاضبًا، لعدم رضاه عن الجو العام، فيما أكد البعض دخوله في مشادة مع فيصل فجر، بعدما منعه من تسديد ركلة جزاء خلال مباراة جامبيا الودية.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، بعد ذلك أن سبب استبعاد عبدالرزاق حمد الله من القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، هو معاناته من إصابة في الظهر.

ويقع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في المجموعة الرابعة بمنافسة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تضم منتخبات كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.