عبدالعزيز الناشي حزماوي لمدة موسمين

المواطن - مروة نبيل

أنهت إدارة نادي الحزم برئاسة عبدالله المقحم إجراءات التعاقد رسميًا مع عبدالعزيز الناشي لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى مجلس إدارة نادي الحزم للتعاقد مع لاعبين مُميّزين، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، أملًا في الظهور بمستوى جيد في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم البقاء في منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل، بعد فوزه على الخليج في ملحق الصعود والهبوط.

وكانت بداية عبدالعزيز الناشي صاحب الـ32 عامًا في صفوف نادي العيون، ولعب بعد ذلك في أندية الصواب والنهضة، قبل أن ينتقل عام 2016 إلى الاتفاق، ووقع لفريق النجوم في 2018، ثم انتقل في العام ذاته إلى نادي الخليج.