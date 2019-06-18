عبدالله أبانمي يتقدم بملف ترشحه لرئاسة الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

تقدّم عبدالله بن أحمد أبانمي بملف ترشّحه لرئاسة نادي الفيحاء في مقر لجنة الانتخابات بالنادي، متضمّنًا قائمة أعضاء مجلس الإدارة المرشّحين.

وتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الفيحاء، الأحد الماضي وحتى اليوم الثلاثاء، ولم يتقدّم أحد خلال اليومين الماضيين، قبل أن يترشح عبدالله بن أحمد أبانمي، قبل قليل.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء سعود الشلهوب قد أعلن عن رغبته في الرحيل عن منصبه بعد نهاية فترته الرئاسية، والتي ستنتهي شهر أغسطس القادم.

وسيتمّ فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، ابتداءً من 19 من شهر يونيو ولمدة يومين، ويتم استقبال الطعن ضد القائمة الأولية، يوم 21 من الشهر ذاته.

ومن المُقرر أن يتم النظر في الطعون المقدمة لمدة يومين تبدأ يوم 22، فيما تعلن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يوم 24 من شهر يونيو.

وتمّ تحديد يوم 25 من شهر يونيو موعدًا للاقتراع وعقد الجمعية العمومية، وفي اليوم التالي، يستقبل الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، وسيكون النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية على مدى يومين ابتداءً من يوم 27.