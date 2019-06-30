عبدالملك الخيبري .. نجم حرمته الإصابات من التألق مع الهلال

المواطن - مروة نبيل

رحل عبدالملك الخيبري رسميًا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد 3 سنوات قضاها بقميص الزعيم.

رحيل عبدالملك الخيبري

ووقّع مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل مخالصة مالية مع عبدالملك الخيبري رسميًا، بعد يوم واحد تقريبًا من توقيع مخالصة مالية مع اللاعب الأرجنتيني سيروتي.

وحرص عبدالملك الخيبري على توجيه الشكر لجميع رؤساء نادي الهلال الذين تعاقبوا خلال فترة تواجده في الزعيم، والمدربين ومديري الكرة واللاعبين، بجانب جماهير الأزرق التي دائمًا ما تدعم الفريق واللاعبين.

عبدالملك الخيبري

وانتقل نجم خط الوسط عبدالملك الخيبري صاحب الـ33 عامًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الصيفي عام 2016، قادمًا من نادي الشباب، وظهر بمستوى مميز مع الأزرق.

ونجح عبدالملك الخيبري في التتويج بثنائية الدوري السعودي للمحترفين والكأس خلال موسمه الأول تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وتعرّض عبدالملك الخيبري لإصابة قوية، الأمر الذي أبعده عن الملاعب لفترة طويلة في الموسم الماضي، وعاد بداية شهر فبراير خلال مباراة الهلال والفتح، الأمر الذي أثر على مسيرته مع الزعيم.

وعلى الصعيد الدولي، يُعد عبدالملك الخيبري لاعبًا هامًا في تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا، حينما كان يقود الأخضر المدرب الهولندي مارفيك.

وظل عبدالملك الخيبري على مقاعد بدلاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المونديال الروسي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني بيتزي.