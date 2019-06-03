عدم ثبوت رؤية هلال شوال في إندونيسيا واليابان

المواطن - متابعة

أصبحت إندونيسيا ثالث دولة في العالم وثاني دولة إسلامية تعلن عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال اليوم.

وأعلنت إندونيسيا رسميًا أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن عيد الفطر هو يوم الأربعاء 05 يونيو، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال اليوم على الرغم من تحريه.

كما أعلنت لجنة رؤية الأهلة في اليابان أن غدًا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان، وأن عيد الفطر هو يوم الأربعاء 05 يونيو، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال لا في اليابان ولا في ماليزيا.

وكان مجلس الأئمة الفيدرالي الأسترالي أعلن في وقت سابق اليوم من خلال مفتي القارة الأسترالية أن عدة رمضان هي 30 يومًا وأن عيد الفطر سيكون يوم الأربعاء 05 يونيو؛ وذلك لاستحالة رؤية الهلال من أستراليا اليوم الاثنين.

وكانت ماليزيا أول دولة إسلامية تعلن أن يوم غدٍ الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن يوم الأربعاء الخامس من يونيو هو أول أيام عيد الفطر.