عربة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في بللسمر عسير

المواطن- فهدالقحطاني- أبها

باشرت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية، اليوم، في مركز بللسمر بمنطقة عسير تقديم خدماتها للرجال والنساء وذلك لمدة أسبوع، في إطار تنفيذ القطاع لمبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات البرنت.

الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.