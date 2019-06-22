السودانيون الخمسة في قبضة شرطة الرياض

المواطن - الرياض

أطاحت شرطة الرياض بعصابة من خمسة أشخاص من الجنسية السودانية امتهنوا سرقة عملاء البنوك.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض المقدم/ شــاكر بـن سليمان التويجــــري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الأموال, وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على خمسة متهمين من الجنسية السودانية بالعقدين الثالث والخامس من العمر , وذلك لتوفر الدلائل على قيامهم بترصد عملاء البنوك الذين ينقلون أموالاً نقدية معهم بعد خروجهم منها ومتابعتهم وسرقة الأموال من المركبات التي تتوقف بأماكن عامة بعد تكسير زجاج نوافذها ، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .