السودانيون الخمسة في قبضة شرطة الرياض

السودانيون الخمسة في قبضة شرطة الرياض

2019/06/22
الساعة 3:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أطاحت شرطة الرياض بعصابة من خمسة أشخاص من الجنسية السودانية امتهنوا سرقة عملاء البنوك.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض المقدم/ شــاكر بـن سليمان التويجــــري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الأموال, وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على خمسة متهمين من الجنسية السودانية بالعقدين الثالث والخامس من العمر , وذلك لتوفر الدلائل على قيامهم بترصد عملاء البنوك الذين ينقلون أموالاً نقدية معهم بعد خروجهم منها ومتابعتهم وسرقة الأموال من المركبات التي تتوقف بأماكن عامة بعد تكسير زجاج نوافذها ، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .



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