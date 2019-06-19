عضو شرف الاتحاد يوضح حقيقة تفاوضه مع كهربا

المواطن - مروة نبيل

أوضح عضو شرف نادي الاتحاد عبدالله شرف الدين حقيقة تفاوضه مع نجم فريق الزمالك، المصري محمود عبد المنعم كهربا، لضمه إلى صفوف العميد خلال الميركاتو الصيفي.

وانتشرت أنباء خلال الأيام الماضية تُفيد بعودة كهربا إلى نادي الاتحاد مجددًا، خاصة بعدما نشر اللاعب المصري صورة له بصحبة عبدالله شرف الدين عبر حسابه على “سناب شات”.

وأكّدت تقارير صحافية أن كهربا قريب من العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين، حيث تلقّى عرضين الأول من نادي الشباب، والآخر من الاتحاد الذي يرغب في إعادة بناء الفريق الأول لكرة القدم وتقديم مستوى مميز.

وعلّق عبدالله شرف الدين على هذه الأنباء قائلًا: “ليس من المنطقي الحديث عن لاعب قبل استشارة المدرب في الأمور الفنية واحتياجات الفريق، وأيضًا قبل تولي رئيس جديد للنادي”.

وتابع عضو شرف نادي الاتحاد تصريحاته قائلًا: “في حالة طلب المدرب عودة كهربا إلى العميد، لا مانع لديّ من الجلوس على طاولة المفاوضات لإعادته”.

يُذكر أن كهربا سبق واحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة موسمين، ونجح في تسجيل 24 هدفًا، وصناعة 9 أهداف خلال 53 مباراة، وتُوج بلقبي كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين في 2018.