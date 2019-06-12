عقبة تُهدد انتقال مدرب تشيلسي لـ يوفنتوس

عقبة تُهدد انتقال مدرب تشيلسي لـ يوفنتوس

2019/06/13
الساعة 1:26 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
1725
0
طباعة
المواطن - محمد سمعه

راقب نادي يوفنتوس الإيطالي، المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي؛ وذلك للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان يوفنتوس بحث في الفترة الأخيرة عن مدرب لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالبيانكونيري بعد إعلان رحيل المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

وقالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية: إن تشيلسي يرفض رحيل المدرب ساري إلى يوفنتوس إلا في حالة وافق البيانكونيري على طلبات تشيلسي.

وحاول يوفنتوس في الفترة الأخيرة التعاقد مع ساري دون دفع أي تعويضات مالية إلى تشيلسي، لكن بطل إيطاليا لم يتمكن من تحقيق هذا الأمر.

ويذكر أن ساري يتبقى له عامان في عقده الجاري مع تشيلسي.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قالت: إن يوفنتوس اتفق مع المدرب ساري لتدريب البيانكونيري لمدة 3 مواسم مقابل 6.2 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد.

وتُوج ساري مع نادي تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي في التاسع والعشرين من شهر الماضي بالفوز على فريق آرسنال الإنجليزي برباعية مقابل هدف.

وتولى ساري تدريب نادي تشيلسي في صيف عام 2018 بعد إقالة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم