عقبة تُهدد انتقال مدرب تشيلسي لـ يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

راقب نادي يوفنتوس الإيطالي، المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي؛ وذلك للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان يوفنتوس بحث في الفترة الأخيرة عن مدرب لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالبيانكونيري بعد إعلان رحيل المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

وقالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية: إن تشيلسي يرفض رحيل المدرب ساري إلى يوفنتوس إلا في حالة وافق البيانكونيري على طلبات تشيلسي.

وحاول يوفنتوس في الفترة الأخيرة التعاقد مع ساري دون دفع أي تعويضات مالية إلى تشيلسي، لكن بطل إيطاليا لم يتمكن من تحقيق هذا الأمر.

ويذكر أن ساري يتبقى له عامان في عقده الجاري مع تشيلسي.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قالت: إن يوفنتوس اتفق مع المدرب ساري لتدريب البيانكونيري لمدة 3 مواسم مقابل 6.2 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد.

وتُوج ساري مع نادي تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي في التاسع والعشرين من شهر الماضي بالفوز على فريق آرسنال الإنجليزي برباعية مقابل هدف.

وتولى ساري تدريب نادي تشيلسي في صيف عام 2018 بعد إقالة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.