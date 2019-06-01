عمران خان توجه بالشكر للأمير محمد بن سلمان على هذا الأمر

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

سلطت وسائل الإعلام التابعة للدول المشاركة في قمة مكة الإسلامية، الضوء على اللقاءات الجانبية التي جرت بين زعماء وقادة البلدان المشاركة.

ماذا دار في اللقاء؟

وأبرزت شبكة “جيو نيوز” الباكستانية، تفاصيل ما دارفي لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة عمران خان.

والتقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مع ولي العهد، اليوم السبت، على هامش القمة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة.

وناقش الزعيمان المسائل ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية، وتوجه رئيس الحكومة الباكستانية بالشكر للحكومة السعودية على إقامة منشأة نفطية بطريقة سداد المدفوعات المؤجلة، حسبما ذكرت جيو نيوز.

ووافق الجانبان على الإسراع بالقرارات التي اتخذت خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان لباكستان في فبراير الماضي، وعلى وجه الخصوص، التنفيذ المبكر للقرارات التي اتخذت خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسيق الأعلى.

وكانت إسلام أباد قد حصلت في وقت سابق على 6 مليارات دولار من المملكة لتعزيز اقتصاد البلاد الذي يعاني من ضائقة مالية.

أهداف مشتركة

ويحمل البلدان همومًا مشتركة للأمة الإسلامية في مكافحة الإرهاب ومظاهر التطرف، وتعاونًا عسكريًّا على مدى عقود في التدريب وتبادل الخبرات ونقل التقنيات، واقتصاديًّا في تصدير العمالة الباكستانية للمملكة التي تقدر تحويلاتها سنويًّا بخمسة مليارات دولار، إلى جانب التبادل التجاري المتنامي بين البلدين، وتسهيل وصول الحجاج والمعتمرين إلى الأراضي المقدسة.

ويمثل البلدان الشقيقان، عمقًا إستراتيجيًّا لبعضهما منذ توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بينهما في عهد الجنرال ضياء الحق، وقبله معاهدة الصداقة 1951 في عهد الملك عبدالعزيز.