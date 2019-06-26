عمرو وردة .. الغائب الحاضر في مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب المصري الأول لكرة القدم، إلا أنه كان حاضرًا في احتفالات اللاعبين بالأهداف خلال مباراة مصر والكونغو الديمقراطية التي أُقيمت على إستاد القاهرة الدولي.

مصر والكونغو الديمقراطية:

واستُبعد عمرو وردة قبل ساعات من انطلاق مباراة مصر والكونغو الديمقراطية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، والتي انتهت بفوز منتخب الفراعنة بهدفين دون رد.

وسجل ثنائية الفراعنة في مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في ثاني جولات الكان 2019، أحمد المحمدي ومحمد صلاح في الدقيقتين 25 و43، ليتأهل المنتخب المصري الأول لكرة القدم إلى ثمن النهائي رسميًّا.

عمرو وردة:

وحرص قائد الفراعنة أحمد المحمدي على التضامن مع عمرو وردة بطريقته الخاصة، حيث رفع رقم 22 بيديه احتفالًا بهدفه في مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، في إشارة إلى رقم القميص الذي يرتديه النجم المستبعد.

وعلق أحمد المحمدي بعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية على احتفاله قائلًا: “نحن في المنتخب المصري بمثابة العائلة الواحدة، ولن نترك عمرو وردة بمفرده وسنقوم بمساندته، وستكون الأيام القادمة خير بالنسبة له إن شاء الله”.

وأكد المحمدي أن البعض يحاول تضخيم الأمور، مضيفًا: “في النهاية كل شخص حر في تصرفاته وحياته الشخصية، ولا يجب أن نُحاسب اللاعبين عليها، كلنا سندعمه ونقف بجانبه”.

ولم يقتصر التضامن مع عمرو وردة على المحمدي فقط، بل رفع اللاعب البديل باهر المحمدي القميص رقم 22 احتفالًا بهدف الفراعنة في مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في الكان، وتداول رواد “تويتر” هذه الصورة وأثنوا على مساندة اللاعبين للنجم المستبعد.