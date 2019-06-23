عمرو وردة .. خطأه المتكرر يُهدد مسيرته

المواطن - مروة نبيل

أثار عمرو وردة حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، ليس بمستواه مع المنتخب المصري الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ولكن بواقعة تحرشه لفظيًّا بإحدى عارضات الأزياء عبر موقع “إنستجرام”.

واتهمت عارضة أزياء ثنائي المنتخب المصري الأول لكرة القدم، عمرو وردة، محمود حمدي الونش، بالتحرش بها لفظيًّا عبر “إنستجرام”، وأوضحت أن أحمد حسن كوكا وأيمن أشرف قاما بمتابعة ما تنشره فقط.

عمرو وردة:

وتُعد هذه الواقعة ليست الأولى من هذا النوع لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتروميتوس اليوناني، عمرو وردة سواء مع المنتخب المصري أو الأندية المختلفة التي لعب في صفوفها.

وكانت بداية أزمات عمرو وردة صاحب الـ24 عامًا، خلال تواجده مع المنتخب المصري للناشئين الذي كان يُشارك في منافسات بطولة الألعاب العربية التي أُقيمت في المغرب، ليُقرر المدير الفني ربيع ياسين استبعاده.

ولم يتعلم عمرو وردة الدرس جيدًا، ليُكرر أزماته مجددًا عام 2013 خلال تواجده مع المنتخب المصري للشباب في معسكر تونس، ليُقرر المدير الفني ربيع ياسين ورئيس البعثة عصام عبدالفتاح ترحيله إلى القاهرة.

واقتحم عمرو وردة غرفة فتاة فرنسية في الفندق، وتعدى عليها، لتستدعي الأمن له، وتدخل المسؤولون لإنقاذ الموقف، واستُبعد من معسكر المنتخب المصري للشباب.

وقرر النادي الأهلي آنذاك إيقاف عمرو وردة لمدة 3 أشهر، بسبب أزمته مع الجهاز الفني للمنتخب المصري للشباب، قبل أن يرحل عن صفوفه.

وأكدت وسائل إعلام برتغالية أن عمرو وردة تحرش بزوجة زميله في التدريبات خلال فترة احترافه في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيرينسي؛ ما دفع مسؤولو النادي البرتغالي للاستغناء عن خدمات اللاعب المصري.

أزمات عمرو وردة مستمرة:

ورغم اكتساب عمرو وردة لمزيد من الخبرات بسبب تجاربه الاحترافية، إلا أنه لم يتعلم من أخطائه، وقام نادي باوك اليوناني باستبعاده من معسكر الفريق الأول موسم 2017/ 2018، لأسباب أخلاقية، بعدما تحفظ الجهاز الفني على سلوكيات اللاعب.

وجاءت واقعة عارضة الأزياء لتُثير مزيد من الجدل حول عمرو وردة، حيث يتمتع اللاعب بموهبة كبيرة، إلا أنه دائمًا ما يضع نفسه في أزمات بسبب ارتباط اسمه بحالات التحرش وعدم الانضباط الأخلاقي.

وتُهدد هذه الأزمات مسيرة عمرو وردة الاحترافية والدولية، خاصة أنه رحل عن أكثر من فريق بسببها، بجانب تداول أنباء عن احتمالية استبعاده مع معسكر المنتخب المصري الأول لكرة القدم.