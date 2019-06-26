عمرو وردة ليس الأول.. إبراهيم سعيد سبقه في الكان 2002

المواطن - مروة نبيل

أثار عمرو وردة حالة من الجدل في صفوف المنتخب المصري الأول لكرة القدم خلال الأيام القليلة الماضية، ليُقرر رئيس اتحاد الكرة استبعاده رسميًّا من معسكر الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 “الكان”.

عمرو وردة:

واندلعت أزمة عمرو وردة في معسكر الفراعنة بعد مباراة مصر ضد زيمبابوي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث اتهمته إحدى عارضات الأزياء بالتحرش بها لفظيًّا عبر “إنستجرام”.

واتهمت عارضة الأزياء عمرو وردة ومحمود حمدي الونش بالتحرش بها لفظيًّا، فيما أكدت أن ثنائي المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أيمن أشرف وأحمد حسن كوكا قاما بمتابعة ما نشرته على “إنستجرام” فقط.

وتوقع البعض أن يتم استبعاد عمرو وردة بعد هذه الأزمة، ولكن تم تجاوز الأمر، واستمر اللاعب في تدريبات الفراعنة استعدادًا لمباراة الكونغو الديمقراطية، إلا أن انتشار مقاطع “مخلة” له خلال الساعات القليلة الماضية دفع الجهاز الفني لاستبعاده.

استبعاد عمرو وردة:

وقرر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة بعد ذلك؛ نظرًا لتورطه في “فعل فاضح”، الأمر الذي تسبب في تشتت اللاعبين.

وكشف مدير المنتخب المصري الأول لكرة، إيهاب لهيطة، تفاصيل استبعاد عمرو وردة من المعسكر اليوم، مؤكدًا أنه جاء بعد تشاور مع الجهازين الفني والإداري، بعد انتشار مقاطع “مخلة” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب المصري الأول لكرة القدم، من أجل الحفاظ على الالتزام والتركيز بين اللاعبين، وفرض الانضباط، أملًا في المنافسة على لقب كأس الأمم الإفريقية 2019، خاصة أنها تُقام في مصر.

عمرو وردة ليس الأول:

وأعادت واقعة عمرو وردة إلى الأذهان أزمة إبراهيم سعيد خلال تواجده مع المنتخب المصري الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2002 التي احتضنتها مالي.

وقام المدير الفني للمنتخب المصري الأول آنذاك، الراحل محمود الجوهري، باستبعاد إبراهيم سعيد لأسباب انضباطية أيضًا، حيث تم مشاهدته مع بعض الفتيات، ليخسر الفراعنة لاعبًا هامًّا في خط الدفاع قبل أيام من انطلاق بطولة الكان.