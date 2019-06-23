عمرو وردة مُهدد بالاستبعاد من منتخب مصر

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب المصري عمرو وردة لاعب نادي أتروميتوس اليوناني مُهدداً بالاستبعاد من قائمة المنتخب المصري المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وتداولت تقارير ارتكاب عمرو وردة خطأً غير أخلاقي عبر حسابه الرسمي في موقع الإنستجرام، وذلك مع المدافع المصري محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك؛ ما أثار الجدل والغضب بين الجمهور المصري بسبب تأثر تركيز اللاعبين قبل مباريات مهمة للمنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتحدث إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، عن واقعة عمرو وردة على الإنستجرام وأكد بأن الأمر حقيقي وليس شائعات، مضيفًا أنه من الصعب نفي الواقعة في ظل وجود كم كبير من تطبيقات الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي.

قرار منتظر من مدرب منتخب مصر

وقد يتخذ الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المكسيكي خافيير أجيري قراراً باستبعاد اللاعب عمرو وردة من قائمة الفراعنة المشاركة في بطولة أمم إفريقيا أو عدم الدفع به في التشكيلة الأساسية خلال مباريات منتخب مصر المقبلة.

ويذكر أن عمرو وردة يُعد واحدًا من اللاعبين الذين يتم الاعتماد عليهم في المنتخب المصري خلال فترة تواجد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، حيث شارك في بطولة كأس أمم إفريقيا عام 2017 في الجابون بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم عام 2018 بروسيا.

ولعب عمرو وردة كذلك مع النادي الأهلي المصري في الفترة من عام 2013 حتى عام 2015 ثم انطلق للاحتراف في الدوري اليوناني حيث لعب مع فريق بانيتوليكوس في الفترة من عام 2015 حتى عام 2017.

وشارك عمرو وردة لدقائق في مباراة مصر وزيمبابوي التي أُقيمت أول أمس الجمعة في افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، حيث فاز المنتخب المصري بهدف دون رد سجله اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة الحادية والأربعين من عمر الشوط الأول.

وبعد الواقعة قرر عمرو وردة إغلاق حسابه على موقع الإنستجرام تجنبًا لتعرضه لأي مشكلات.