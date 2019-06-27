عمرو وردة Amr warda يعتذر.. ولاعبو الفراعنة يدعمونه

المواطن - مروة نبيل

اعتذر Amr warda على تصرفاته خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى استبعاده رسميًا من معسكر المنتخب المصري الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

Amr warda

نشر Amr warda مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، يُبدي من خلاله ندمه على تصرفاته، واعتذر لعائلته وللجماهير وجميع المسؤولين، مؤكدًا أنه لن يُكرر أي فعل يؤذي أي أحد مرة أخرى.

وكان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة قد قرر استبعاد Amr warda من معسكر الفراعنة بعد التشاور مع الجهازين الفني والإداري، لانتشار مقطع فيديو “مخل” للاعب عمرو وردة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار استبعاد Amr warda قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

اللاعبون يتضامنون مع Amr warda

وشهدت مباراة مصر ضد الكونغو تضامن اللاعبين مع Amr warda خلال احتفالاتهم بالأهداف، حيث حرص قائد الفراعنة أحمد المحمدي على رفع رقم 22 بيده بعد تسجيله الهدف الأول، في إشارة إلى عمرو وردة الذي يرتدي نفس الرقم.

ودافع المحمدي عن Amr warda بعد مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية، وأكد خلال تصريحات تلفزيونية أنهم في الفراعنة عائلة واحدة، وأن اللاعبين لن يتركوا عمرو وردة بمفرده في هذه الأزمة.

وأشار أحمد المحمدي إلى أن البعض يقوم بتضخيم الأمور، مؤكدًا أن كل شخص حر في حياته الشخصية وتصرفاته، ولا يجب محاسبة اللاعبين، مضيفًا: “كلنا سندعم عمرو وردة ونقف بجانبه”.

واحتفل باهر المحمدي بهدف الفراعنة في مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية، برفع قميص Amr warda الذي يحمل رقم 22، وانتشرت الصورة على “تويتر”، وأشادت الجماهير بمساندة اللاعبين لصديقهم.

ولم يقتصر التضامن مع Amr warda على مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية فقط، حيث حرص عدد من نجوم الفراعنة على دعم عمرو وردة عبر حساباتهم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب محمد صلاح باللغة الإنجليزية: ” “أؤمن أن الكثيرين من الذين يرتكبون الأخطاء يمكنهم أن يصبحوا أفضل، ولا يجب أن يتم إرسالهم فوراً إلى المقصلة باعتبارها أقصر طريق”.

وقال وليد سليمان: “مين فينا مبيغلطش ومين فينا معصوم من الغلط ، ربنا كبير وبيغفر مهما كانت الذنوب والزلات وقال في كتابه ” ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.. ربنا رحيم بينا واحنا كعباد لازم نكون رحماء ببعض”.

وعلق أحمد حجازي قائلًا: “التعلم من الخطأ وعدم تكراره شيء جيد والمسامحة فيه وإعطاء فرصه ثانيه شيء عظيم”.

عودة عمرو وردة

وأكدت وسائل إعلام مصرية أن عدداً من لاعبي المنتخب المصري وعلى رأسهم محمد صلاح وأحمد المحمدي اجتمعوا مع هاني أبو ريدة بحضور الجهاز الفني، من أجل إثنائه عن قرار استبعاد Amr warda بشكل نهائي، وسط توقعات بعودته إلى المعسكر والاكتفاء بغيابه عن مباراة الكونغو فقط.