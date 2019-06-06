عموري في حيرة

المواطن - مروة نبيل

يعيش عمر عبدالرحمن عموري حالة من الحيرة بشأن مستقبله في منافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث يُفاضل بين الاستمرار مع الهلال أو العودة إلى العين الإماراتي مرة أخرى.

عموري

وانتقل عموري إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بداية الموسم الرياضي الحالي بعقد يمتد لموسم واحد، وظهر الإماراتي الدولي بمستوى مميز مع الزعيم قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويغيب عموري عن المباريات منذ شهر أغسطس الماضي، حيث خضع لعملية الرباط الصليبي في مدينة برشلونة الإسبانية، وأجرى خلال الفترة الماضية برنامج تأهيلي تمهيدًا لعودته للملاعب من جديد.

عموري حائر

وأكدت وسائل إعلام إماراتية، أن عموري توصل إلى اتفاق مع ناديه السابق العين للعودة إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعقد يمتد حتى عام 2024، على أن يحصل على مستحقاته المالية السابقة لدى النادي.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي انتشرت فيه أنباء عن رغبة نادي الهلال في تجديد عقد عموري وإبلاغه بالتواجد في معسكر الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وسبق أن أعلن نجم المنتخب الإماراتي، عموري عبر حسابه على “سناب شات”، عن تجديده لعقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مؤكدًا رغبته في الاستمرار بصفوف الزعيم.

ويحق للنجم الإماراتي عموري الرحيل لأي ناد بشكل مجاني خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهي عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في شهر أغسطس القادم.