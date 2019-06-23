عمومية الاتفاق تُزكي خالد الدبل رئيسًا

المواطن - مروة نبيل

فاز خالد الدبل، اليوم الأحد، برئاسة مجلس إدارة نادي الاتفاق لمدة الأربعة أعوام مقبلة بالتزكية، وذلك فور انتهاء الجمعية العمومية لفارس الدهناء.

وأعلنت لجنة الانتخابات عن فوز الدبل وقائمته التي تضم لعضوية مجلس الإدارة كلًّا من؛ معاذ بن ماجد العوهلي، محمد بن سعد الدعلان القحطاني، عمر بن عبدالله باخشوين، عبدالرحمن بن عبداللطيف المعيبد، وليد بن عامر الرميح، إبراهيم بن جاسم آل سالم، وإياد بن عبدالله البقشي.

وكان مجلس إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل، قد قررت عدم الترشح في الانتخابات، ولكن بعد إجماع وإصرار أعضاء الشرف على استمرارها، اشترط الدبل توفير الدعم المالي حتى يستمر في منصبه، ووعدوه بتحقيقه.

واكتمل نصاب الجمعية العمومية لنادي الاتفاق بحضور الأعضاء الذين يملكون 3204 أصوات من مجمل الأعضاء الذين يحق لهم المشاركة والتصويت والبالغ عدد أصواتهم 5959 صوتًا، إذ اكتمل النصاب القانوني للجمعية بحسب المادة 2/16 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.