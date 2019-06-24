عودة السويلم .. مطلب جماهير النصر

المواطن - مروة نبيل

واصلت جماهير العالمي دعم سعود السويلم والمطالبة بعودته لرئاسة مجلس الإدارة مرة أخرى، عبر هاشتاق ” النصر ما يبي غير السويلم رييس7 “، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

النصر ما يبي غير السويلم رييس:

ولا زالت شريحة كبيرة من جماهير العالمي ترفض رحيل سعود السويلم عن الأصفر، وأطلقت هاشتاقًا يحمل اسم ” النصر ما يبي غير السويلم رييس7 ” خلال الأيام الماضية، أملًا في تراجعه عن قراره بعدم الترشح في الانتخابات.

وكتب “إبراهيم صالح العشوان”: “تكفى يا أبو فهد يا ملك الإنسانية ما نبي غير الشامخ رئيس”، وتفاعلت “سارة” مع الهاشتاق، ونشرت صورة سعود السويلم وعلقت عليها قائلة: “ما نبي غيرك رئيس”.

وقال “ثامر العالمي”: “خلاص ارتاحوا يا جمهور العالمي السويلم رئيس للعالمي لأربع سنوات قادمة، عنده شروط للعدالة مع الهلال وغيره. الهيئة وافقت بتطبيق المساواة بين الأندية”.

النصر دون مرشح:

وفتحت الهيئة العامة للرياضة، يوم الأحد، باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر لفترة ثالثة، بعد عدم تقدم أي مرشح بأوراقه خلال الفترتين الماضيتين.

وتنص اللائحة على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، يُكلف رئيس وأعضاء النادي، في حال عدم التقدم بأي قائمة خلال الفترة الثالثة.

وكان سعود السويلم قد فاجأ الجماهير بعدم الترشح في الانتخابات الحالية، واكتفى بما قدمه خلال فترة رئاسته السابقة، والتي شهدت عودة الفريق الأول لكرة القدم إلى منصات التتويج، بعد الفوز بلقب الدوري هذا الموسم بعد غياب 4 مواسم.