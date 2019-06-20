عين النصر على كوينتراو

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن نادي النصر مهتم بالتعاقد مع الظهير الأيسر لنادي ريو آفي البرتغالي فابيو كوينتراو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت تقارير برزايلية إلى أن نادي النصر ليس الوحيد المهم بضم البرتغالي كوينتراو في الميركاتو الصيفي، حيث تُنافسه أندية فلامنجو البرازيلي، شنغهاي الصيني والدحيل القطري، بجانب الثنائي الروسي دينامو موسكو وزينيت.

وسبق أن لعب كوينتراو صاحب الـ31 عامًا لمدة 5 مواسم في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، وشارك معه في 106 مباريات وأحرز هدفاً واحداً فقط.

وشارك فابيو كوينتراو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريو آفي في 23 مباراة، ويُقدم أداء مميزًا في منافسات الدوري البرتغالي.

ويسعى نادي النصر لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية، للاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية في الموسم الجديد.