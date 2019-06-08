عيوب منتظرة في تصميم هاتف أبل أيفون 11 الجديد

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

كشف محفل أبل الرسمي WWDC عن بعض الخطط التي تنوي الشركة الأمريكية العملاقة اتباعها لتحديث إصداراتها المختلفة من الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، بما يساعدها على مزيد من الانتشار في الأسواق العالمية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتوافقت بعض التفاصيل التي كشفتها أبل في محفلها الرسمي مع المعلومات التي استعرضتها تقارير متنوعة لمجلة فوربس على مدى الأشهر القليلة الماضية، أبرزها ما يتعلق بوضعية الكاميرات الخلفية.

وتعتزم أبل الاعتماد على تقنية العدسات الثلاث في الكاميرا الخلفية لأول مرة في تاريخها، لتصبح أجهزة أيفون المقبلة هي صاحبة التطوير الأكبر على مدى ما يقرب من 15 عامًا هي تاريخ هواتف أيفون في الأسواق العالمية.

ومن الواضح أن الشركة الأمريكية قد قررت الاعتماد على أفضل تصميم لكاميراتها متعددة العدسات في النسخ المقبلة من أيفون 2019، والتي من المتوقع أن يتم الكشف عنها في سبتمبر من العام الجاري.

وبدت من التفاصيل الخاصة بالتصميم، أن الكاميرات الثلاثية ستكون في صورة مربع كبير بالجزء الأيسر العلوي من خلفية الجهاز، وهو الأمر الذي لا يزال مثار انتقاد واسع بين الخبراء المتخصصين في هذا المجال.

ومن المقرر أن تكون الكاميرات ستكون جزء من مميزات الهواتف الذكية المقبلة لأبل وهي أيفون 11 و11 Max و XR2، إلا أن بعض تلك الأجهزة قد تأتي بعدستين فقط.