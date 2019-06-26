غانا ضد بنين .. النجوم السوداء تسقط في فخ التعادل

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة غانا ضد بنين التي أُقيمت، مساء يوم الثلاثاء، على إستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

غانا ضد بنين:

وبدأت مباراة غانا ضد بنين بشكل سريع، ونجح النجم مايكل بوتي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور دقيقتين فقط على انطلاق اللقاء، بعدما انفرد بحارس مرمى منتخب النجوم السوداء، وسجل الهدف الأول.

ولم يستمر تقدم منتخب بنين الأول لكرة القدم كثيرًا، حيث سجل أندريه أيو هدف التعادل من تسديدة قوية بعد سبع دقائق، قبل أن يُحرز شقيقه جوردان أيو الهدف الثاني في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول من مباراة غانا ضد بنين بتقدم النجوم السمراء بنتيجة 2/1.

انتفاضة بنين.. وطرد مدافع غانا:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حصل مدافع النجوم السمراء جون بوي على البطاقة الحمراء بعد مرور تسع دقائق فقط، ليُكمل منتخب بلاده مباراة غانا ضد بنين بعشرة لاعبين فقط.

وانتفض لاعبو منتخب بنين الأول لكرة القدم بعد طرد جون بوي، وتمكن بوتي من تسجيل هدف التعادل من تسديدة قوية في الدقيقة 63، لتنتهي مباراة غانا ضد بنين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة.

وبعد مباراة غانا ضد بنين بالجولة الأولى، تصدر المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم ترتيب المجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على غينيا بيساو بهدفين دون رد.