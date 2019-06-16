غبار ورياح خلال الأيام المقبلة والحصيني يكشف التفاصيل

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، نشاطًا للرياح على حوض الخليج العربي بما فيه الشرقية خلال الأيام القادمة من الثلاثاء 15/ 10/ 1440هـ وبشكل واضح، خاصة الأربعاء والخميس 16: 17/ 10/ 1440هـ.

كما توقع الحصيني أن تشهد الأجواء غبارًا من خفيف إلى شبه كثيف مع التنبيه من تجمع الرمال على الطرق الرابطة بين الشرقية والرياض ودول الخليج.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في وقت سابق طقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.