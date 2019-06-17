غدًا.. الهلاليون يختارون الرئيس الجديد

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير الهلالية الانتخابات لاختيار مجلس الإدارة الجديد لمدة الأربعة أعوام المقبلة، أملًا في مزيد من الاستقرار بصفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ويدلي أعضاء الجمعية العمومية لنادي الهلال، يوم غد الثلاثاء، بأصواتهم في صناديق الاقتراع؛ وذلك في الجمعية العمومية التي ستعقد في مقر النادي بعد أن اعتمدت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية ولجنة الطعون والمخالفات القوائم المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

ويوجد قائمتان لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، الأولى برئاسة فهد بن سعد بن نافل، وتضم في عضويتها كلًّا من سلطان بن حسن بن سعد بن سعيد، سلمان بن أحمد بن صالح التويجري، سليمان الهتلان، فيصل غشيان وفهد المفرج.

وتضم القائمة الثانية التي يترأسها موسى بن عبدالعزيز الموسى، كلًّا من مشاري بن فواز زيد المسعد، يعقو المطير، عبدالله بن عبدالرحمن محمد سعيد، فيصل بن عبدالرحمن سعد سعيد وفيصل أبو اثنين.

واستعرض حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، طريقة تصويت أعضاء الجمعية العمومية، وجاءت كالتالي؛ التواجد في مقر النادي والدخول من البوابة الشمالية.

ويتم بعد ذلك مطابقة اسم العضو، والاحتفاظ بالرقم التسلسلي الموجود في قائمة الأعضاء المعلقة في مقر النادي، ثم التوجه إلى المسرح لتسجيل الحضور، والتثبت من العضو عبر الهوية الوطنية أو الوكالة الشرعية.

ويحضر أعضاء الجمعية العمومية مناقشة التقرير المالي والإداري والفني للعام المالي المنصرم، ثم يتم تعبئة استمارة التصويت على القوائم المرشحة لمجلس الإدارة، وأخيرًا البدء في فرز الأصوات وإعلان نتائج التصويت.