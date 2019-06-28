غرفة الرياض تطرح 387 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (387) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة والكفاءة المتوسطة والابتدائية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 8 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– شركة المجال للخدمات الأمنية.

– شركة إكسيوم تليكوم.

– شركة أسواق التميمي.

– فندق حياة ريجينسي.

– شركة ساره القابضة.

– مصنع مياه نجد.

– شركة سنابل السلام.

– شركة فواز الحكير.

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. رجل أمن.

. فني صيانة جوالات.

. فني خدمة عملاء.

. قائد فريق خدمة العملاء.

. محاسب زبائن.

. حارس أمن.

. محضر قهوة.

. أمين صندوق.

. مسؤول مراقبة المخزون.

. منسق أسعار.

. مصفف.

. أمين مستودع.

. مديرة قسم التدريب والتطوير.

. موظفة خدمة عملاء.

. مقدمة قهوة.

. موظفة علاقات عامة.

. بائعة.

. بائعة حلويات.

. مديرة معرض.

وأوضحت الغرفة، أنّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019م؛ وتستمر لمدة 5 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)