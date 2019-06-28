غلطة سراي قد يقدم هديته لـ النصر وينتظر تعويض الهلال

المواطن - محمد سمعه

تردد اسم اللاعب السنغالي مباي دياني، مهاجم فريق غلطة سراي التركي، للرحيل عن صفوف ناديه والانضمام لصفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صفقة تبادلية بين النصر وغلطة سراي:

وكان النصر فكّر في التفريط في مهاجمه النيجيري أحمد موسى لصفوف فريق غلطة سراي، مقابل التعاقد مع اللاعب دياني في فترة الانتقالات الصيفية.

وربما إذا وافق غلطة سراي على بيع اللاعب السنغالي دياني للعالمي، سينتظر الفريق التركي هدية نادي الهلال حيث موافقة الأخير على رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو لصفوف جالطة سراي.

وكان غلطة سراي أبدى اهتمامًا شديدًا بالتعاقد مع كارلوس إدواردو في حال رحل اللاعب البرازيلي عن صفوف الهلال.

مجلس إدارة الهلال يبذل كل الجهود:

ويحاول مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل بذل كل المحاولات من أجل إقناع كارلوس إدواردو بالبقاء في صفوف أزرق العاصمة من أجل الموسم الجديد 2019-2020.

وبجانب اهتمام غلطة سراي بالتعاقد مع كارلوس إدواردو، يُفكر نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي في التعاقد مع نجم الهلال أيضًا في الميركاتو الصيفي.

ويذكر أن الهلال يضع أنظاره أيضًا على ضم اللاعب التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك المصري والحارس المصري محمود عبدالرحيم “جنش” حارس مرمى الزمالك.

وكان فهد بن نافل فاز برئاسة نادي الهلال بعد منافسة قوية مع موسى الموسى في الفترة الأخيرة.