غوميز لـ جماهير الهلال: لن أرحل عنكم

المواطن - محمد سمعه

أكد الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أنه مستمر مع الزعيم في الموسم المقبل، ولن يرحل عن النادي خلال الفترة المقبلة.

وتحدث غوميز قائلًا: أعد جماهير الهلال بأنني سأكون في أفضل مستوى الموسم المقبل، وأنني سأكمل العقد كاملاً مع الزعيم، وأشكر الإدارة والجماهير على كل شيء.

وكان ارتبط اسم بافتيمبي غوميز بالرحيل عن صفوف الهلال والانضمام لنادي فنربخشة التركي في صيف العام الجاري.

من ناحية آخرى يتنافس المرشحان فهد بن نافل وموسى الموسى على رئاسة نادي الهلال لمدة أربع سنوات خلال الفترة المقبلة، بعد أن تقدم الثنائي بأوراق ترشحهما رسميًّا للجنة المشرفة على انتخابات الأندية الرياضية في الفترة الأخيرة.

وبالطبع ستكون العديد من الملفات المهمة أمام الإدارة الجديدة لنادي الهلال مثل التعاقد مع مدرب كبير يليق بالفريق الهلالي لتعويض الإخفاقات التي شهدها الفريق تحت قيادة المدرب الكرواتي زوران ماميتش.

كذلك ملف آخر مهم ستُركز عليه الإدارة الهلالية الجديدة وهو ضرورة تحديد الصفقات المقبلة للفريق الهلالي، سواء بالتعاقد مع لاعبين محليين أو لاعبين أجانب.

وكان الهلال أبدى اهتمامه مؤخرًا بالتعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم نادي التعاون في حال رحل غوميز عن صفوف أزرق العاصمة.

انضم غوميز لـ صفوف فريق الهلال في صيف 2018 قادمًا من نادي جالطة سراي التركي.