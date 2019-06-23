غينيا تخطف تعادلًا مثيرًا أمام مدغشقر في كأس الأمم الإفريقية

المواطن - محمد سمعه

سقط المنتخب المدغشقري في فخ التعادل الإيجابي ضد منتخب غينيا الاستوائية بثنائية لكل فريق ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والمقامة حاليًا في مصر.

ملخص الشوط الأول

بدأ الشوط الأول من مباراة مدغشقر وغينيا بأداء هادئ من قبل الفريقين، دون وجود لأي محاولات خطيرة من جانب المنتخبين.

وبعد مضي 34 دقيقة، تمكن منتخب غينيا من افتتاح التسجيل عبر اللاعب سوري كابا في الدقيقة الرابعة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة غينيا ومدغشقر بتقدم الأول بهدف دون رد.

ملخص الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني من مباراة غينيا ومدغشقر، تمكن الأخير من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب أنيسيت هابيل في الدقيقة الخمسين من عمر اللقاء.

ووسط محاولات المنتخب الغيني لإحراز الهدف الثاني، باغت منتخب مدغشقر نظيره الغيني ونجح في إحراز هدف التقدم عبر اللاعب كاروليس أندريا في الدقيقة الخامسة والخمسين، لتشير النتيجة إلى تقدم مدغشقر بثنائية مقابل هدف.

ونجح منتخب غينيا بفضل خبرات لاعبيه في تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب فرانسوا كامانو من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة والستين من عمر اللقاء.

وانتهت مباراة غينيا ومدغشقر بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث يملك كل من المنتخبين نقطة في الجولة الأولى.

سيواجه منتخب غينيا في الجولة الثانية، منتخب نيجيريا يوم الأربعاء المقبل، بينما يواجه منتخب مدغشقر نظيره منتخب بوروندي يوم الخميس المقبل.