غينيا تُنعش آمالها بفوز مثير ضد بوروندي

المواطن - محمد سمعه

تمكن منتخب غينيا الاستوائية من تحقيق فوز مهم على حساب منتخب بوروندي بثنائية دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

الشوط الأول:

نجح منتخب غينيا في افتتاح النتيجة وتسجيل الهدف الأول عبر اللاعب محمد ياتارا في الدقيقة الخامسة والعشرين بطريقة جميلة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الغيني على نظيره البوروندي بهدف دون رد.

الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني، استمر ضغط المنتخب الغيني وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني، حيث تمكن اللاعب محمد ياتارا من إحراز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الثالثة والخمسين.

وانتهت مباراة غينيا وبوروندي بفوز المنتخب الغيني بهدفين دون رد، في لقاء أُقيم على ملعب السلام في مدينة القاهرة.

ودع منتخب بوروندي بطولة أمم إفريقيا رسميًّا بتواجده في المركز الرابع بدون أي رصيد من النقاط، بينما يتواجد منتخب غينيا في المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط مع إنعاش آماله في الصعود لدور الستة عشر ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.